Milan-Genoa, arbitra Calvarese: bilancio e precedenti

Designato l’arbitro per Milan-Genoa, match valido per la 31.a giornata di Serie A e previsto per domenica a San Siro.

Come ogni giovedì, la Lega Serie A e l’AIA hanno annunciato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato, in questo caso la 31.a giornata.

Milan-Genoa, match previsto per domenica alle 12:30, sarà diretto dal signor Giampaolo Calvarese. Il fischietto di Teramo sarà coadiuvato dai guardalinee Vivenzi e Lo Cicero. Il quarto uomo sarà invece Abbattista, mentre l’arbitro Chiffi è stato assegnato alla sala VAR.

Il Milan ha incrociato in Serie A il sig. Calvarese in quindici occasioni, fin dal lontano 2013. Il bilancio è di 9 successi rossoneri, tre pareggi e altrettante sconfitte. In questa stagione l’arbitro abruzzese ha già diretto i rossoneri nel successo in trasferta contro la Sampdoria, del 6 dicembre scorso.

Quindici anche i precedenti incroci di Calvarese con il Genoa, ma in questo caso il bilancio appare estremamente negativo. I liguri hanno vinto soltanto due volte quando sono stati arbitrati dal fischietto classe ’76. L’ultima volta, a gennaio scorso, scaturì un pareggio interno contro la Lazio.