Milan-Genoa, i convocati di Pioli: c’è Romagnoli, ancora un’assenza

Il Milan ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Genoa, in programma domani alle ore 12:30.

Il Milan, tramite i propri canali social, ha reso nota la lista dei convocati per la partita contro il Genoa di domani. La buona notizia è il rientro di Alessio Romagnoli, c’è anche Mario Mandzukic. Ancora assente, invece, Davide Calabria, ancora alle prese con il problema al ginocchio accusato nel match di metà marzo contro il Manchester United. La speranza è di avere il terzino a disposizione nel più breve tempo possibile, anche se almeno un mese di stop era il minimo per il suo problema. Adesso quel lasso di tempo sembra essere quasi passato e l’ex Primavera potrebbe rientrare per le prossime partite. Intanto domani ci sarà ancora spazio per Kalulu come a Parma nel ruolo di terzino destro, out ancora Dalot.

Ecco il tweet del Milan con la lista dei convocati: