Milan, Massara: “Sui rinnovi siamo sereni. Scamacca? Gran giocatore”

Frederic Massara è stato intervistato ai microfoni di Dazn nel pre Milan-Genoa. Importante il focus sui rinnovi e su Scamacca

Il DS del Milan, Frederic Massara è stato intervistato ai microfoni di DAZN nel pre gara di Milan-Genoa. Questi i temi salienti affrontati dal manager rossonero:

Sulla gara di oggi contro il Genoa, quanto è importante? “Ha una grande importanza, anche perchè vogliamo tornare a vincere in casa. Vogliamo ritrovare una marcia casalinga simile a quella in trasferta”.

Sulla rinuncia allo stipendio di Marzo di Mandzukic: ”E’ un gesto raro. Lui è molto rammaricato di non aver potuto dare il suo contributo in campo. Queste otto partite gli serviranno per dimostrare il suo valore”.

Sulla questione rinnovi: ”Per Ibra siamo fiduciosi di poter definire in via imminente un accordo. Per gli altri ragazzi in scadenza non ci sono novità, ma siamo sereni. La società ha fatto il suo meglio, ha messo sul piatto grandi offerte, quindi non abbiamo nulla da rammaricarci”.

Sulla voce di mercato riguardante Scamacca: ”Il Milan ha già degli attaccanti molto forti, sono tanti i giovani che ambiscono a crescere a fianco a ibra. Scamacca è un gran giocatore che sta facendo vedere grandi cose, ma penso che il suo futuro sia tutto da scrivere ancora”.