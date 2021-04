Pioli: “Stringiamo ancora i denti. Gol di Rebic difficilissimo”

Le parole di Stefano Pioli al termine di Milan-Genoa. Le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Grifone

Il Milan di Stefano Pioli torna a vincere a San Siro. Tre punti fondamentali conquistati dai rossoneri, contro il Genoa, nella corsa alla Champions League: “Abbiamo un obiettivo importante da raggiungere – esordisce Pioli – Sappiamo che ogni partita sarà difficile. Abbiamo sprecato troppo e tanto e alla fine abbiamo rischiato. Abbiamo messo in campo il giusto spirito e qualità”.

Attacco soprattutto a destra – “E’ stata anche una scelta degli avversari, che ci hanno chiuso di più a sinistra. E’ evidente che Rebic non è un classico esterno e si accentra tanto. Ci piacciono tanto le sue caratteristiche. Il gol dal punto di visto tecnico è di una difficoltà enorme”.

Lotta scudetto – “Sono 3-4 gare che non lottiamo per lo scudetto. Noi abbiamo un obiettivo che sarebbe eccezionale. Nessuno è più giovane di noi in Europa sopra al decimo posto. Stiamo facendo qualcosa di incredibile, dobbiamo stringere i denti”.