Sky – Superlega, domani il possibile annuncio della fondazione

Non è ancora arrivato il comunicato ufficiale della Superlega, potrebbe essere rinviato a domani e si parla addirittura di fondazione

Ci si aspettava entro le 23:30 il comunicato della nuova Superlega, come annunciato stamattina da diverse testate (in particolare l’Equipe e il New York Times). Finora non è arrivato alcun annuncio, Fabio Caressa a Sky Calcio Club ha parlato proprio in questi minuti della situazione. A quanto pare è stato rinviato a domani, in contemporanea con un importante incontro per il futuro della Champions League…

Ecco le dichiarazioni di Caressa in merito alle ultime notizie: “Domani i lavori del comitato, poi il congresso UEFA, parteciperà Infantino e tirerà bordate sulla Superlega. Domani, in contemporanea con i lavori del comitato, potrebbe uscire il comunicato di fondazione del nuovo torneo. Le tedesche e il Psg hanno partecipato alla riunione dell’ECA quindi dovrebbero essere contro la Superlega“. L’aspetto importante è che si parla addirittura di comunicato di fondazione del torneo, quindi una nota di inizio e non di premessa.

Confermate le squadre partecipanti: sono sei squadre inglesi (l’unica in bilico è il Manchester City, c’è chi dice che ha firmato e chi no), tre spagnole e le tre italiane. Escluse invece Psg, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, che hanno rispedito al mittente l’invito (e hanno partecipato alla riunione dell’ECA di oggi).