Sky – Milan, Inter e Juve presenti all’Assemblea di Lega

Contrariamente alla notizia di qualche ora fa, i rappresentanti di Milan, Inter e Juve sono presenti all’Assemblea di Lega. Lo riporta Sky

Dopo la baraonda creatasi attorno alla Superlega calcio, si era ipotizzato che i club di Milan, Juventus e Inter non sarebbero stati presenti all’Assemblea di Lega in programma alle 17.30. Ebbene, al contrario di tale ipotesi, Sky Sport ha appena informato che i rappresentati dei tre club sopracitati sono presenti alla riunione.

È assolutamente smentita la voce che aveva circolato nella giornata di oggi. I club di Serie A partecipanti alla riunione sono venti, e non diciassette come molte notizie avevano affermato. Milan, Inter e Juventus, nonostante siano società fondatrici della nuova Superlega, hanno preso parte all’Assemblea di Lega come da programma. Come ci informa Sky Sport, quella organizzata dalla Lega è una riunione d’urgenza, per chiarire e quindi confrontarsi sul futuro in merito alla creazione della Superlega.

Meeting ongoing between Serie A clubs to discuss about #SuperLeague. But… now also Juventus, AC Milan and Inter have joined the other 17 clubs. They were expected to be ‘out’ from the clubs conversation today. 🔴🇮🇹 @SkySport

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2021