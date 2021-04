SuperLega, cosa succede a Champions ed Europa League: cambiano i verdetti

Arrivano indiscrezioni ed ipotesi su ciò che potrebbe accadere immediatamente in Europa dopo la creazione della SuperLega calcistica.

In queste ore stanno fuoriuscendo le più disparate ipotesi e possibilità riguardanti il futuro del calcio europeo. La creazione della SuperLega rischia seriamente di spaccare l’intero sistema, con i 12 club fondatori in battaglia contro le istituzioni di UEFA e Federazioni nazionali.

Il tabloid inglese Daily Telegraph ha parlato delle conseguenze immediate alla creazione della suddetta nuova lega per ‘ricchi’. Lo scenario del calcio europeo potrebbe essere stravolto fin da subito, già in questa fase finale della stagione 2020-2021.

Visto che nel progetto iniziale della SuperLega si parla di una partenza già fissata ad agosto 2021, le contromosse delle istituzioni sono attese già per i prossimi giorni. In questo caso saranno compromessi i cammini attuali dei club fondatori nelle coppe europee.

Leggi anche > La Juve frena sulla SuperLega: “Non è ancora sicura”

Il quotidiano britannico parla della sicura estromissione sicura per i dodici club dalle competizioni UEFA, ovvero Champions League, Europe League, Conference League e Mondiale per Club. Inoltre sarebbero in arrivo verdetti in tal senso già nelle edizioni in corso delle coppe europee.

La Champions verrebbe assegnata direttamente al PSG, visto che le altre semifinaliste (Real Madrid, Chelsea e Manchester City) sono tutte società partecipi alla SuperLega. Invece in Europa League si prospetta una finalissima Roma-Villarreal, con l’espulsione immediata di Manchester United e Arsenal.

Ovviamente in vista della stagione 2021-2022 Milan, Inter, Juve e gli altri club facenti parte della SuperLega sarebbero automaticamente messi fuori dalle suddette competizioni. Si attendono poi riscontri dalle Federazioni nazionali per capire quali saranno le conseguenze invece all’interno dei campionati.