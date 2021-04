Superlega | Niente Assemblea di Lega per Milan, Inter e Juve

Dura presa di posizione di Milan, Inter e Juventus. I tre club fondatori della Superlega non sono presenti all’assemblea di Lega, contrariamente agli altri 17 club

La guerra del mondo del calcio è appena cominciata. Nella notte di ieri è arrivata la comunicazione della creazione della Superlega. Anche il Milan, con una nota ufficiale, ha dato notizia della sua presenza, come Club Fondatore, al pari di Inter e Juventus.

Ieri era arrivata la presa di posizione della Uefa, che minacciava di escludere da tutte le competizioni, campionati inclusi, i club che parteciperanno alla Superlega. Oggi molti squadre italiane, come il Sassuolo, hanno fatto sentire la propria voce.

Dal mondo del calcio italiano giunge un’altra notizia importante, che fa capire come questi saranno davvero giorni caldi. Per Milan, Inter e Juventus – come riporta il giornalista Fabrizio Biasin – niente assemblea di Lega. Presenti gli altri 17 club.