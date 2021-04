Verso Sassuolo, Pioli recupera Calabria: possibili cambi in difesa

Il Milan è tornato a lavorare oggi a Milanello per preparare la sfida contro il Sassuolo. Difficile fare ipotesi di formazioni, anche perché solo domani la squadra potrà lavorare al completo. Possibile ritorno di Romagnoli dal primo minuto

E’ stato lo stesso Davide Calabria, attraverso i social, a confermare il suo ritorno in campo, con il resto del gruppo. Oggi il Milan si è allenato in vista del match contro il Sassuolo, in programma mercoledì 21, alle ore 18.30 a San Siro.

La squadra oggi ha lavorato, come informa il club, alla presenza di Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra per chi è sceso in campo ieri dall’inizio; gli altri componenti della rosa, invece, dopo aver svolto il riscaldamento con una serie di torelli a tema, hanno disputato una partita di allenamento con la formazione Primavera, con questo undici: Tatarusanu; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Dalot; Tonali, Meïte; Krunić, Díaz, Hauge; Castillejo.

La conferenza stampa di Stefano Pioli è in programma domani alle ore 14.00. Conferenza, che si svolgerà dopo l’allenamento del mattino, che certamente farà chiarezza sulla formazione che il tecnico scegliere da mandare in capo contro i neroverdi.

Leggi anche:

Pericolo diffidati

Bisognerà capire se il mister farà attenzione ai tanti diffidati che con un giallo salterebbero la sfida di lunedì contro la Lazio. Ricordiamo, infatti, che a rischio ci sono Hakan Calhanoglu, Samu Castillejo, Diogo Dalot, Theo Hernandez, Ante Rebic e Alexis Saelemaekers.

Mercoledì potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Dalot, al posto di Kalulu, così come per Sandro Tonali, che potrebbe giocare al fianco di Franck Kessie, con Bennacer in panchina. Ma, al momento, queste sono solo ipotesi, considerando che solo domani la squadra potrà lavorare al completo.

E’ facile pensare, però, che il capitano Alessio Romagnoli, potrebbe tornare a vestire la fascia, al fianco di uno tra Simon Kjaer e Fikayo Tomori. Salvo sorprese, poi, in avanti ci sarà, dopo la squalifica, Zlatan Ibrahimovic.