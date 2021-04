Milan-Sassuolo, scelto l’arbitro dell’incontro

Sarà Juan Luca Sacchi ad arbitrare Milan-Sassuolo, match valevole per la trentaduesima giornata di Serie A. La sfida è in programma mercoledì alle 18.30

Il Milan, dopo il successo contro il Genoa, è tornato ad allenarsi in vista del match di mercoledì contro il Sassuolo. La partita, in programma alle ore 18.30, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A, sarà diretta da Juan Luca Sacchi.

L’arbitro 36enne di Treia sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Cecconi. Come Quarto uomo l ‘AIA ha scelto Di Martino. Al Var ci sarà Massa, all’AVAR Preti.

Leggi anche:

Le designazioni arbitrali in Serie A

BOLOGNA – TORINO h. 20.45

MARINI

CARBONE – CAPALDO

IV: RAPUANO

VAR: MARIANI

AVAR: GALETTO

CROTONE – SAMPDORIA h. 20.45

PATERNA

PERETTI – AVALOS

IV: PEZZUTO

VAR: DOVERI

AVAR: DE MEO

GENOA – BENEVENTO h. 20.45

PAIRETTO

DI VUOLO – PALERMO

IV: MANGANIELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: RANGHETTI

H. VERONA – FIORENTINA Martedì 20/04 h. 20.45

PRONTERA

PASSERI – LOMBARDI

IV: AYROLDI

VAR: ORSATO

AVAR: LO CICERO

JUVENTUS – PARMA h. 20.45

GIACOMELLI

PAGANESSI – BERTI

IV: AURELIANO

VAR: LA PENNA

AVAR: DI IORIO

MILAN – SASSUOLO h. 18.30

SACCHI

BACCINI – CECCONI

IV: DI MARTINO

VAR: MASSA

AVAR: PRETI

NAPOLI – LAZIO Giovedì 22/04 h. 20.45

DI BELLO

ALASSIO – TEGONI

IV: ABISSO

VAR: IRRATI

AVAR: BINDONI

ROMA – ATALANTA Giovedì 22/04 h. 18.30

CALVARESE

VIVENZI – VALERIANI

IV: PICCININI

VAR: FABBRI

AVAR: DEL GIOVANE

SPEZIA – INTER h. 20.45

CHIFFI

LONGO – BOTTEGONI

IV: VOLPI

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI

UDINESE – CAGLIARI h. 20.45

GUIDA

MELI – PAGNOTTA

IV: ABBATTISTA

VAR: MARESCA

AVAR: TOLFO