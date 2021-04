Sta succedendo qualcosa di clamoroso in questi minuti. Dall’Inghilterra fonti autorevoli riportano la notizia che Chelsea e Manchester City starebbero preparando i documenti per tirarsi fuori dalla Super League. La stessa cosa anche l’Atletico Madrid e adesso Laporta mette in discussione anche la partecipazione del Barcellona: “Non parteciperemo al torneo senza l’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Il club è loro, decidono loro“.