Scamacca a 40 milioni: i tifosi del Milan si schierano

Scamacca viene valutato ben 40 milioni dal Sassuolo, lo ha dichiarato Carnevali. I tifosi del Milan hanno detto la propria opinione sul prezzo.

Da mesi il nome di Gianluca Scamacca viene accostato al Milan, che nella prossima sessione estiva del calciomercato dovrebbe prendere un nuovo attaccante. Uno dei profili seguiti dalla dirigenza rossonera.

Il 22enne romano in questa stagione sta giocando in prestito al Genoa, mettendo assieme 5 gol e 2 assist in 22 presenze in Serie A e 4 reti in 3 partite di Coppa Italia. Non può essere definito un bomber, ma sembra essere un giovane con buone prospettive per il futuro. Il suo cartellino è di proprietà del Sassuolo, che punta a massimizzare il ricavo di un’eventuale cessione.

Calciomercato Milan, il Sassuolo vuole 40 milioni per Scamacca

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club emiliano, ha già annunciato quale sarà il prezzo di vendita di Scamacca: “A gennaio abbiamo rifiutato offerte da 25 milioni, ma adesso lo sanno tutti che costa almeno 40 milioni. Anzi, se arriva la richiesta di un club della Superlega il prezzo sale…“.

Il Sassuolo pretende almeno 40 milioni di euro per vendere l’attaccante classe 1999. Una valutazione decisamente molto alta e che appare eccessiva se consideriamo quanto visto finora. Sicuramente Scamacca ha delle buone qualità, ma un simile prezzo non è giustificato al momento. Impossibile che il Milan decida di investire una simile cifra su di lui.

Noi di MilanLive.it abbiamo chiesto ai nostri follower su Twitter se spenderebbero 40 milioni per Scamacca e le risposte sono state negative. I pareri di tutti coloro che hanno replicato al quesito sono negative. Non farebbero tale investimento e non possiamo che concordare. Sui social network sono tanti i tifosi a commentare con sorpresa la valutazione del giocatore, il cui prezzo reale dovrebbe essere di circa la metà rispetto a quello indicato da Carnevali.