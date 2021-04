Bennacer out per Milan-Sassuolo: rassicura i tifosi sui social

Bennacer ha un lieve infortunio e deve saltare Milan-Sassuolo, sui social network il giocatore manda un messaggio ai tifosi in merito alle sue condizioni.

Stefano Pioli deve rinunciare a Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic per Milan-Sassuolo di oggi. Tre assenze sicuramente molto pesanti.

La squadra rossonera si sta giocando la qualificazione alla prossima Champions League e si ritrova a dover fare a meno di tre titolari. Sicuramente non è una novità, dato che nel corso della stagione sono stati numerosi gli infortuni che hanno colpito il Diavolo.

Bennacer sui propri account ufficiali presenti sui social network ha voluto rassicurare i tifosi in merito alle sue condizioni fisiche: «Ciao a tutti. Non potrò giocare stasera dopo un piccolo colpo alla caviglia che ho ricevuto durante l’ultima partita. Niente di grave. Deluso di non essere in squadra, ma ho piena fiducia nei miei compagni».

Effettivamente in Milan-Genoa il centrocampista algerino aveva preso un brutto colpo da un avversario. Purtroppo non è riuscito a guarire in tempo per essere presente oggi nella sfida di San Siro contro il Sassuolo. Dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la partita in programma lunedì a Roma contro la Lazio.