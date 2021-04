COMUNICATO UFFICIALE: SUPER LEAGUE SOSPESA

La Super League è sospesa, è arrivato anche il comunicato ufficiale. Non cambia però l’idea che il calcio europeo deve cambiare

La Super League ha diramato poco fa un comunicato ufficiale: il torneo è momentaneamente sospeso! Ecco, di seguito, il testo diramato dalla Lega nel comunicato diffuso pochi minuti fa:

“Siamo convinti che il calcio europeo deve cambiare. Proponiamo un nuovo corso, perché quello attuale non funziona. L’idea è di consentire allo sport di evolgersi, di generare risorse e stabilità. Vogliamo fornire pagamenti di solidarietà a tutte le parti interessate dl calcio. Nonostante la partenza dei club inglesi, costretti a prendere tale decisione a causa della pressione esercitata su di loro, siamo convinti che la nostra proposta è allineata alla legge e ai regolamenti, così come ha dimostrato oggi il tribunale. Date le circostanze del momento, riconsidereremo i passaggi più appropriati per rimodellare il progetto, avendo sempre in mente i nostri obiettivi di offrire ai tifosi la migliore esperienza possibile, migliorando i pagamenti di solidarietà per l’intera comunità calcistica“.