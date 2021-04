Ibrahimovic, Theo e Bennacer: recuperi incerti per Lazio-Milan

Pioli dopo Milan-Sassuolo si dice dubbioso sui recuperi degli infortunati Ibrahimovic, Theo Hernandez e Bennacer per lo scontro con la Lazio.

Il Milan contro il Sassuolo ha dovuto fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, Ismael Bennacer e Theo Hernandez. Tre assenze pesanti, anche se in realtà per 70 minuti la prestazione è stata buona, però poi c’è stato un crollo ed è arrivata la sconfitta 1-2.

Stefano Pioli spera di averli lunedì a Roma contro la Lazio, ma nel post-partita di San Siro non si è detto sicuro di questo: «Ibra ha avuto un affaticamento a un polpaccio, va valutato giorno dopo giorno. Non è così sicuro il suo recupero come per Bennacer e Theo. Speriamo di averli a disposizione, abbiamo ancora qualche giorno prima della partita».

Pioli non è certo che potrà avere Ibrahimovic, Bennacer e Theo Hernandez per Lazio-Milan. Bisognerà vedere le loro condizioni fisiche nei prossimi giorni. Certamente sarebbe importante averli in uno scontro diretto come quello dell’Olimpico.