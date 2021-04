Ibrahimovic dopo il rinnovo: “Se posso, resto al Milan tutta la vita”

Le parole di Ibrahimovic dopo l’ufficialità del rinnovo di contratto. L’attaccante giura amore eterno al club rossonero. “E’ come casa mia“

Dopo l’ufficialità del rinnovo di contratto fino al 2022, Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un’intervista. Come sempre, l’attaccante ha speso parole al miele per il club rossonero: “Sono molto felice, ho aspettato tanto questo giorno, resto un altro ed è quello che conta. Ho sempre detto: il Milan è casa mia, per come mi tratta il club, chi lavora qui, i miei compagni, il mister e anche i tifosi che mi mancano tanto, sono felice e sto bene. Come mi fanno sentire qui è come se stessi a casa mia. Se posso restare per tutta la vita, resto“.

Ibrahimovic ha parlato molto bene anche di Stefano Pioli e di come è stato il primo impatto: “Con lui è stato facile. Ha una mentalità giusta, ha energia e vuole il massimo da tutti“.