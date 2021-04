Milan in Superlega, Scaroni aveva fatto inserire una clausola: i dettagli

Scaroni potrebbe dimettersi da consigliere della Lega Serie A. Intanto spunta una clausola che lui avrebbe fatto inserire sulla presenza del Milan in Superlega.

La vicenda Superlega comporta inevitabilmente qualche strascico e qualche conseguenza. Qualcosa cambia, perché si sono create tensioni che necessitano di un po’ di tempo per scomparire.

Urbano Cairo, patron del Torino, ha chiesto le dimissioni di Giuseppe Marotta e Paolo Scaroni dal Consiglio della Lega Serie A. Il presidente rossonero è pronto a fare un passo indietro e a dimettersi dal ruolo di consigliere, anche se non è detto che tali dimissioni vengano accettate.

Infatti, La Gazzetta dello Sport svela che Scaroni aveva fatto inserire una clausola specifica nel contratto del Milan per l’entrata in Superlega: ok, purché non si vada contro il benestare di FIGC e UEFA. Bisognerà vedere nella prossima assemblea della Lega Serie A se effettivamente il presidente rossonero si dimetterà.

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha affermato che Juventus e Milan sono ancora dentro il progetto della Superlega. Ma è qualcosa che ormai non sembra destinato a prendere vita a breve. La sensazione è che tutto verrà rinviato, anche perché sembra necessario cambiare la formula e trovare le giuste condizioni per far partire una simile competizione.