Crisi Suning | Pullman in vendita: Eder ironizza sui social

L’ironia di Eder sui social: l’attaccante contro Suning per il mancato pagamento degli stipendi arretrati. Ecco il tweet dell’italo-brasiliano

Eder ha aperto un nuovo ciclo della sua vita calcistica, sbarcando in Brasile per vestire la maglia del Sao Paolo ma il capitolo Jiangsu Suning non è ancora totalmente chiuso. L’attaccante è, infatti, in attesa degli stipendi arretrati.

Il club cinese, gestito dall’attuale proprietario dell‘Inter, è stato di fatto smantellato. Il calciatore su Twitter ha fatto ironia in merito alla notizia della messa in vendita da parte di Suning del pullman: “Almeno se riescono a vendere il pullman, forse pagano quello che devono! Speriamo”.

Appare evidente dunque che Eder, come molti altri calciatori che erano tesserati per lo Jiangsu, siano in attesa del loro stipendio fin qui mai pagato