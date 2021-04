Superlega, Agnelli imitato da Crozza: parla con Ceferin e Perez | VIDEO

Maurizio Crozza nell’ultima puntata di ‘Fratelli di Crozza’ sul canale Nove ha imitato Andrea Agnelli, protagonista della vicenda Superlega.

In questi giorni il calcio è stato scosso dal terremoto Superlega, progetto del quale non si conosce il futuro. Dodici club hanno annunciato la nascita della competizione, ma molti di essi si sono già tirati indietro.

Una delle figure più attive nella creazione della Superlega è stato Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus ha ricevuto pesanti critiche da Alexsander Ceferin, numero 1 della UEFA con il quale in precedenza sembrava avere buoni rapporti. Quest’ultimo si è sentito tradito, visto che il giorno prima dell’annuncio della fondazione del nuovo progetto aveva smentito ogni rumors che riguardasse tale competizione.

Maurizio Crozza nell’ultima programma ‘Fratelli di Crozza’ in onda su Nove ha fatto l’imitazione proprio di Agnelli. Il noto comico genovese ha simulato le telefonate del presidente della Juventus con Ceferin e con Florentino Perez, numero 1 del Real Madrid, mettendoci in mezzo anche altre battute sulla Superlega e non solo.

Di seguito il video YouTube con Crozza che imita Agnelli, uno dei tanti personaggi che sono stati oggetto di imitazioni da parte sua. Anche questa performance è sta apprezzata.