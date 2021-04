Tomori a rischio per Lazio-Milan: Pioli lancia l’allarme

Arriva la notizia di un fastidio muscolare subito da Fikayo Tomori nell’allenamento di ieri presso il centro sportivo di Milanello.

Durante la conferenza stampa odierna, conclusasi poco fa a Milanello, il tecnico Stefano Pioli ha dato le ultimissime informazioni riguardo ai calciatori del Milan disponibili o infortunati in vista del match di domani contro la Lazio.

Per lo scontro diretto dell’Olimpico sicuramente Pioli dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic. “Sta meglio, ma non sarà della partita – ha ammesso il mister rossonero – Probabilmente ci sarà per la prossima partita, quella contro il Benevento di sabato”.

A sorpresa Pioli ha svelato anche un possibile forfait per domani. Risentimento muscolare per Fikayo Tomori: il difensore anglo-canadese si sarebbe fermato durante l’allenamento di ieri. Il numero 23 non è ancora certamente out ma andrà valutato nelle prossime ore.

“Tomori ieri ha avuto un problemino. Ma è presto per parlarne. Abbiamo ancora due sessioni di allenamento prima della partita. Valuteremo solo lunedì. Romagnoli? Sta meglio, ha recuperato dall’infortunio. Vedremo se giocherà”.

Infine Pioli ha anche aggiornato la situazione di Theo Hernandez: “Ieri ha svolto una parte di allenamento con i compagni. Se oggi lavorerà interamente con il gruppo avrà la possibilità di essere disponibile per la Lazio”. Si attende dunque la rifinitura per capire chi sarà della partita e chi invece resterà a riposo.