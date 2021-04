Calciomercato Milan, Maldini tratta Lamela: bomba dalla Spagna!

Il Milan ha più idee per sostituire Castillejo, che verrà ceduto nel mercato estivo. Nella lista di Maldini sembra esserci anche Lamela.

Uno dei colpi di calciomercato del Milan nella prossima estate sarà l’acquisto di un nuovo esterno destro offensivo. Nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli serve un giocatore maggiormente incisivo nel ruolo.

Alexis Saelemaekers e Samuel Castillejo non danno sufficienti garanzie in termini di assist e gol. Ma se il club rossonero crede nella crescita del belga, invece l’ex Villarreal è destinato a essere venduto. Probabile un ritorno nella Liga, dove qualche squadra ha già effettuato dei sondaggi esplorativi.

Milan, via Castillejo per prendere Lamela?

Il nome forte di questi mesi per il ruolo è stato Florian Thauvin, in scadenza di contratto a giugno 2021. Il 28enne del Marsiglia può arrivare a parametro zero, ma tra ingaggio e commissioni richieste dall’agente l’operazione ancora non convince pienamente Paolo Maldini e Frederic Massara.

In Spagna il portale web Todofichajes.com dà il Milan sulle tracce anche di Erik Lamela, destinato a lasciare il Tottenham. Il suo contratto scade a giugno 2022 e non sembra esserci margine per il rinnovo. L’ex di River Plate e Roma vuole lasciare Londra per essere al centro di nuovo progetto.

La fonte spagnola rivela che il Milan avrebbe già avviato i contatti con il Tottenham per discutere del trasferimento di Lamela. Le discussioni vengono date in stato avanzato e con buona possibilità che si arrivi a un accordo per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Il 29enne sudamericano conosce già la Serie A e ha ormai accumulato buona esperienza con gli Spurs, potrebbe essere un buon innesto per il reparto offensivo di Pioli. Oltre a giocare come esterno destro offensivo, sa anche agire da trequartista centrale. Offre più soluzioni agli allenatori.

Tecnicamente Lamela è un giocatore che non si può discutere, anche se in carriera gli è mancata la continuità per affermarsi come un campione. Comunque ha qualità che arricchirebbero il Milan. Da considerare anche l’ingaggio dell’argentino, che in Premier League percepisce circa 4,8 milioni netti a stagione. Ovviamente dovrà ridursi lo stipendio per tornare in Italia.

Nelle scorse settimane si è parlato anche di un forte interessamento del Napoli, che a sua volta avrebbe già avviato contatti per provare a riportare l’ex di River Plate e Roma in Serie A.