Calciomercato | Niente Milan: ufficiale, ha firmato!

Non ci sarà il Milan nel futuro di Folarin Balogun. Il giovane attaccante classe 2001 ha deciso di proseguire ufficialmente la propria avventura calcistica con la maglia dell’Arsenal. Ecco il comunicato

Il calciatore è stato accostato con insistenza ai rossoneri ma alla fine è arrivato il rinnovo di contratto con i Gunners. Balogun, che si è legato all’Arsenal fino al 30 giugno 2025, era finito nel mirino dei grandi club, Milan compreso, pronti ad approfittarne qualora il giovane bomber si fosse liberato gratis il prossimo primo luglio ma non sarà così.

I Gunners hanno dato l’annuncio ufficiale sui propri canali. Chiaramente soddisfatti il direttore tecnico, Edu, che ha dichiarato: “È fantastico che Flo continui a essere con noi. È un giovane talento molto promettente e ha già dimostrato così tanta qualità nelle sue esibizioni. Non vediamo l’ora di lavorare con lui nei prossimi anni”.

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha aggiunto: “Siamo rimasti estremamente colpiti da Flo in questa stagione. Ha continuamente mostrato la sua naturale abilità in molti allenamenti con noi e siamo rimasti ugualmente colpiti dalla sua precoce integrazione nella rosa della prima squadra. Il duro lavoro inizia adesso per Flo e non vediamo l’ora di supportarlo e lavorare con lui negli anni a venire”.

Attenzione ai giovani

Il Milan, soprattutto nelle ultime sessioni di calciomercato, si è mostrato molto attento ai nuovi talenti in giro per il mondo. In avanti, quasi certamente, arriverà un nuovo centravanti giovane quasi come Balogun.

Il nome in cima alla lista della spesa, come raccontato in questi giorni, è quello di Dusan Vlahovic, di un anno più piccolo dell’attaccante dell’Arsenal. Attenzione, inoltre, a Malen del Psg e Gianluca Scamacca, entrambi classe 1999