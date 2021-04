Lazio-Milan, i convocati biancocelesti: Inzaghi senza un attaccante

Non ci sarà Felipe Caicedo nello scontro diretto Lazio-Milan allo stadio Olimpico. L’ex Manchester City non è tra i convocati di Simone Inzaghi.

Simone Inzaghi ha diramato la lista dei giocatori convocati per Lazio-Milan, big match di campionato in programma per stasera. Ci sono tre assente per infortunio: Luiz Felipe (caviglia), Escalante (problema muscolare) e Felipe Caicedo (fascite plantare).

Di seguito l’elenco completo dei calciatori a disposizione dell’allenatore biancoceleste. Presenti Pepe Reina e Mateo Musacchio, entrambi ex Milan.

Portieri: Alia, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira;

Attaccanti: Correa, Immobile, Muriqi.