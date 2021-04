Moviola Lazio-Milan: secondo gol di Correa, fallo netto su Calhanoglu | Video

Moviola Lazio-Milan, episodio sul secondo gol di Correa: l’azione inizia con un fallo su Calhanoglu, ma per l’arbitro Orsato non c’è

Era fallo netto, o almeno è questo quello che traspare dalle immagini andate in onda su Sky Sport. Intorno al 50esimo del secondo tempo di Lazio–Milan, il Tucu Correa è andato in rete per la seconda volta in questa partita e ha firmato il 2-0. Tanti dubbi poiché poco prima c’era stato un intervento di Lucas Leiva su Calhanoglu non sanzionato. Dai replay il fallo sembrava evidente, e infatti subito abbiamo pensato che l’arbitro Orsato potesse annullarlo una volta chiamato il VAR.

Il direttore di gara va a rivederl e, nonostante tutto, decide di assegnare comunque il gol. Una decisione che appare inspiegabile visto che l’intervento di Lucas Leiva non è mai sul pallone ma prende per due volte Calhanoglu. Niente da fare, per Orsato è fallo. E il Milan è sotto di due gol a zero e vede a fortissimo rischio la Champions League.

