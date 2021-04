Donnarumma, critiche dopo Lazio-Milan: la risposta social del portiere

Donnarumma ha ricevuto molti attacchi per aver riso con Reina al termine di Lazio-Milan. Su Instagram ha pubblicato una storia che potrebbe essere una risposta.

A far arrabbiare i tifosi rossoneri dopo Lazio-Milan non sono stati solamente il risultato e la prestazione della squadra. Ci si è messo anche un episodio riguardante Gianluigi Donnarumma.

Il portiere campano, infatti, dopo il triplice fischio finale dell’arbitro Orsato si è intrattenuto a parlare con Francesco Acerbi e soprattutto con Pepe Reina. Qual è il problema? Al centro delle critiche c’è il fatto che abbia fatto delle risate dopo una sconfitta pesante come quella subita dal Milan allo stadio Olimpico. Un 3-0 che complica la corsa Champions League.

Sui social network tanti tifosi rossoneri hanno attaccato Donnarumma per il suo atteggiamento “leggero” nel post-partita di Roma, quando da ridere c’era ben poco. Non manca chi ha difeso il portiere campano, sottolineando che Reina è un suo ex compagno di squadra e pertanto era normale che tra loro ci potesse essere scappare qualche risata dopo l’anno e mezzo trascorso assieme a Milanello.

Donnarumma non ha voluto rispondere direttamente alle critiche. Nel post-match ha pubblicato un post nel quale ha detto che la squadra uscirà dal momento non facile continuando a lavorare, lottare e dando il massimo. E ha concluso con un “Forza Milan”. I commenti negativi sono stati parecchi.

Oggi, invece, ha pubblicato una storia Instagram con la sua foto mentre si trova in macchina. Nell’immagine si vede anche un omino che medita, probabilmente a significare che in questo momento serve calma sia per quanto riguarda la squadra che lui stesso. Da ricordare che i tifosi non lo stanno criticando solo per aver riso assieme a Reina, ma pure perché il rinnovo del suo contratto tarda ad arrivare.