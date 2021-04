Lazio-Milan, Bennacer: “Abbiamo sbagliato troppo davanti alla porta”

Dispiaciuto Bennacer per il KO del Milan sul campo della Lazio. Il risultato finale è una vera batosta e complica la corsa Champions League dei rossoneri.

Ismael Bennacer ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine Lazio-Milan 3-0. Tanta delusione ovviamente per lui e la squadra di Stefano Pioli.

Queste le prime dichiarazioni del centrocampista rossonero: «Non abbiamo fatto una brutta brutta partita, però i dettagli fanno la differenza. 3-0 è tanto, ma abbiamo sbagliato davanti alla porta. Quando non sei più determinato degli altri diventa dura».

Successivamente l’algerino ha auspicato una reazione del Milan in vista del prossimo impegno a San Siro sabato contro il Benevento: «Bisogna imparare da queste partite. Ci sono ancora gare da giocare, nella prossima dobbiamo fare tutto per vincere. Bisogna lavorare tanto in questa settimana».