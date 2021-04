ML – Ibrahimovic recuperato per Milan-Benevento: le ultime

Ibrahimovic sarà convocato per Milan-Benevento. Oggi ha lavorato in gruppo a Milanello. Infortunio superato, lo svedese tornare a giocare.

Buona notizia da Milanello. Oggi Zlatan Ibrahimovic ha lavorato in gruppo e, salvo nuovi colpi di scena, sarà regolarmente convocato per Milan-Benevento in programma sabato a San Siro.

Un recupero molto importante per Stefano Pioli, che a Roma contro la Lazio non ha avuto le risposte che sperava da Mario Mandzukic. Il centravanti croato ha deluso e continua a confermare che il club rossonero ha sbagliato a puntare su di lui nel calciomercato di gennaio.

Ibrahimovic sicuramente può dare molto di più rispetto a Mandzukic. È il capocannoniere della squadra e anche uno dei principali leader. Il suo rientro può dare la scossa necessaria, dopo le due deludenti sconfitte contro Sassuolo e Lazio che hanno compromesso il cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Milan sabato a San Siro deve assolutamente tornare a vincere. Il Benevento di Filippo Inzaghi a sua volta non vive un buon momento, rischia la retrocessione e certamente arriverà a Milano per cercare di fare un’impresa. Ma la squadra di Pioli non può fallire: i 3 punti sono vitali.