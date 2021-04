Meite: “Non possiamo mollare. Importante il ritorno di Ibra”

Soualiho Meite è stato intervistato da Milan TV. Ecco le parole del centrocampista al canale tematico del Milan

Le parole di Soualiho Meite, intervenuto ai microfoni di MilanTv. Il centrocampista del Milan, guarda al match contro il Benevento con ottimismo. Le prime dichiarazioni sono su Stefano Pioli: “Il mister dà fiducia a tutti, solo il lavoro paga e quando ti alleni forte lui lo vede”.

Sconfitte pesanti –“Col Sassuolo abbiamo iniziato bene – prosegue Meite fatto un buon primo tempo, poi abbiamo commesso dei piccoli errori, però il calcio si gioca nei dettagli. Abbiamo perso quella gara e non siamo andati a Roma con lo spirito giusto. In settimana abbiamo lavorato sui dettagli e sullo spirito, per dare di più e fare attenzione ai dettagli”.

Testa alle prossime sfide – “Tutte le partite sono importanti, lo sapevamo anche prima, ma adesso dobbiamo metterlo in campo e dimostrare che vogliamo veramente andare in Champions. Come detto, abbiamo lavorato forte in settimana, adesso aspettiamo la gara col Benevento per dare tutto”.

Ritorno di Ibrahimovic – “Zlatan è un giocatore importante, che dà fiducia, parla, quando scende il ritmo lui ci richiama. E’ importante che sia tornato e speriamo di vincere col Benevento”.

Sfida al Benevento – “Penso che il Benevento starà basso, ma noi sappiamo che abbiamo qualità e possiamo fare delle buone cose. Dobbiamo solo avere fiducia, giocare il nostro gioco in avanti e fare attenzione ai dettagli”.

Sull’obiettivo –“Io sono arrivato a gennaio, avevano fatto delle grandi cose i miei compagni… non si può mollare, dobbiamo combattere sempre di più, ci sono cinque finali. Sarebbe bello andare in Champions per finire bene la stagione”.