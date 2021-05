Calciomercato Milan, colpo a sorpresa: arriva dalla Ligue 2

Il Milan guarda in Ligue 2 per rafforzare la propria squadra. L’ultimo giovane nel mirino è Josue Casimir, classe 2001 originario della Guadalupa, in forza al Le Havre, squadra di Ligue 2

Il Milan guarda in Francia per rafforzare la propria rosa. I rossoneri – come dimostrano le ultime sessione di calciomercato – sono sempre molto attenti al calcio transalpino. Gli uomini di Moncada si stanno muovendo anche sui campi della Ligue 2 dove i talenti non mancano.

L’ultima idea – come riporta FootMercato – è Josue Casimir, talento classe 2001 originario della Guadalupa. Si tratta di un attaccante 19enne in forza al Le Havre. Il suo contratto scadrà il 30 giungo 2023 e ha attirato le attenzioni di diverse squadre: oltre ai rossoneri, infatti, Casimir piace parecchio anche a Wolfsburg e Leicester.

Sono tanti i talenti che hanno giocato in passato con la maglia del Le Havre, come Ferland Mendy, Benjamin Mendy, Riyad Mahrez, Dimitri Payet, Steve Mandanda e Paul Pogba. Casimir potrebbe dunque essere il prossimo.

Leggi anche:

Francia terra di conquista

Il Milan, anche soprattutto grazie alle conoscenze di Moncada, ha sempre guardato con attenzione al mercato francese. L’anno scorso è stata la volta di Kalulu, svincolatosi dopo l’esperienza al Lione. Due estati fa di Rafael Leao. La prossima potrebbe essere quella di Mike Maignan. L’estremo difensore del Lille è stato praticamente bloccato, per una cifra vicina ai 12-15 milioni di euro, in caso Donnarumma non dovesse firmare il prolungamento.

Ma i talenti osservati in Ligue 1 sono davvero tanti: non solo giovanissimi ma anche giocatori esperti come Florian Thauvin, che a giugno vedrà scadere il proprio contratto con il Marsiglia. Piace tanto, poi, anche Ikone, sempre del Lille. In questa circostanza il prezzo non appare per nulla abbordabile. I francesi per il loro talento classe 1998 vorrebbero una cifra vicina ai 30 milioni di euro