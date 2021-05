Calciomercato | Non solo Milan: Serie A su Nacho

Attenzione alla situazione legata a Nacho Fernandez. Il difensore è in trattativa con il Real Madrid per il rinnovo ma al momento non appare soddisfatto della proposta degli spagnoli. Diversi club come il Milan monitorano la situazione

I rapporti tra Milan e Real Madrid sono più che buoni e lo dimostrano gli ultimi affari portati a termine. Due estati fa, Maldini è riuscito a mettere a segno il grande colpo, strappando ai blancos per soli 20 milioni di euro, Theo Hernandez. Il franco-spagnolo è subito diventato un rimpianto per il club di Florentino Perez: il giocatore adesso ha un valore, almeno triplicato.

Nell’ultima sessione estiva di mercato, invece, è stata la volta di Brahim Diaz. Il trequartista classe 1999 è sbarcato a Milano solamente con la formula del prestito secco anche per non correre altri rischi. A fine stagione dovrebbe far ritorno alla base ma non è da escludere una sua permanenza in rossonero per un altro anno.

Nuovi affari

Milan e Real potrebbero comunque sedersi attorno ad un tavolo e discutere di altri affari. Sono tanti i calciatori, in uscita dal club spagnolo, che potrebbero interessare ai rossoneri. In questi giorni è tornato di moda il nome di Ceballos, che ha chiesto una cessione a titolo definitivo per trovare stabilità.

Il giocatore è stato in passato accostato al Milan e potrebbe tornare di moda. Attenzione anche all’idea Isco, che potrebbe chiedere la cessione soprattutto se dovesse rimanere Zidane in panchina.

Non passa di moda, poi, il nome di Lucas Vazquez ma in questo non ci sarebbe da trattare con il Real visto che il giocatore è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Le big di Serie A su Nacho

Un’ultima idea, infine, è Nacho Fernandez. Il difensore in estate avrebbe potuto vestire il rossonero. In questi giorni il suo entourage e il Real stanno parlando per poter prolungare il contratto, che scade nel 2022. La proposta di un solo anno in più, però, non convince il calciatore. Come riporta Calciomercato.it, i discorsi per il rinnovo non sono stati interrotti ma la situazione va monitorata con attenzione. Sono soprattutto Inter e Juventus interessate a Nacho ma in passato è stato accostato anche a Napoli e Roma.