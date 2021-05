ML – Mandzukic out per Milan-Benevento, il motivo

Defezione a sorpresa in attacco per il Milan: problema fisico per Mario Mandzukic, che continua ad essere indisponibile.

Sorpresa nella lista dei convocati del Milan per la sfida al Benevento. Poco fa Stefano Pioli ha diramato i calciatori a sua disposizione per l’anticipo di questa sera. Ma non compare il nome di Mario Mandzukic tra gli attaccanti rossoneri.

Assenza imprevista quella del croato, che solo cinque giorni fa contro la Lazio aveva giocato da titolare, senza però brillare per condizione fisica e tecnica. Il numero 9 risulta indisponibile, lasciando di fatto il posto da centravanti al rientro di Zlatan Ibrahimovic.

Come scoperto dalla redazione di MilanLive.it, Mandzukic si sarebbe fermato per via di una bronchite. Un lieve problema di salute dunque, per il quale lo staff medico del Milan non vuole rischiare.

Il classe ’86, giunto a gennaio a costo zero al Milan, ha già saltato ben undici gare ufficiali da quando è sbarcato in maglia rossonera. Fra problemi muscolari, dolori alla caviglia e quest’ultima bronchite, per Mandzukic si tratta di un 2021 davvero da dimenticare.

Con grande professionalità Mandzukic, visti i tanti stop fisici, ha deciso di non percepire lo stipendio di marzo. Il Milan ha poi devoluto l’onere in beneficenza. Non è escluso che di questo passo Mario possa pensare ad altri gesti di questo genere. A meno di un exploit finale l’ex Juventus difficilmente potrà essere utile in futuro alla causa milanista.