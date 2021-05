In pieno recupero è arrivato il giallo per Samu Castillejo. L’esterno spagnolo, subentrato a quindici minuti dalla fine, era uno dei tanti calciatori diffidati. Niente Juventus

Niente Juventus per Samu Castillejo. L’esterno spagnolo, diffidato, è stato ammonito in pieno recupero e sarà dunque squalificato dal Giudice Sportivo, in vista del match di domenica sera a Torino.

L’ex Villarreal aveva dato il cambio, a quindici minuti dalla fine, ad un altro diffidato Alexis Saelemaekers. L’altro ammonito del match è stato Ismael Bennacer. Nessun problema dunque per gli altri calciatori, che con un giallo avrebbero saltato i bianconeri, Hakan Calhanoglu, Diogo Dalot, Theo Hernandez e Ante Rebic.

Attenzione anche ai diffidati in casa Juventus. I bianconeri domani saranno impegnati contro l’Udinese di Gotti. In caso di cartellino giallo niente Milan per Bonucci, McKennie, Cristiano Ronaldo e de Ligt.