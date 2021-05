Serie A, la classifica dopo Milan-Benevento: rossoneri al secondo posto

Come cambia la classifica dopo Milan-Benevento di questa sera e gli altri anticipi odierni validi per la 34.a giornata di Serie A.

Torna a vincere il Milan dopo due sconfitte consecutive. La squadra di Stefano Pioli ha battuto per 2-0 il Benevento e riacquista fiducia in campionato, riprendendo di fatto la corsa per la zona Champions League.

La vittoria interna di poco fa porta il Milan a quota 69 punti. Per il momento la formazione rossonera torna al secondo posto in classifica, scavalcando le rivali dirette. Ma si attendono le gare di domani dell’Atalanta, impegnata a Sassuolo, della Juventus che gioca a Udine e del Napoli che affronta il Cagliari.

Si mette male invece per il Benevento. La compagine allenata da Inzaghi resta terz’ultimo a quota 31 punti. Domani rischia anche di venire staccato da Cagliari e Torino, con cui attualmente condivide il pericoloso piazzamento in zona retrocessione.