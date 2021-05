Theo Hernandez: “Stiamo crescendo. Non era facile dopo esser stati primi”

Theo Hernandez torna protagonista con il gol del due a zero. Il terzino franco-spagnolo ha parlato al termine del match d San Siro, vinto dal Milan contro il Benevento

Il Milan vince 2 a 0 contro il Benevento e riprende la corsa verso la qualificazione in Champions League. Tra i protagonisti del match anche Theo Hernandez, che ha trovato la rete del raddoppio: “Abbiamo fatto una grande partita – ammette l’ex Real Madrid ai microfoni di ‘DAZN’ – Stiamo crescendo. Sono felice della vittoria e della prestazione fornita. Il nostro obiettivo è quello di arrivare in Champions. Siamo apparsi un po’ stanchi ma adesso stiamo bene. Non è facile dopo che sei stato primo in classifica ma si lotterà fino alla fine”.

Esultanza particolare dopo il gol – “E’ qualcosa legata ad un amico di Madrid, oltre che con Calhanoglu e Saelemaekers”.