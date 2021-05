Calciomercato Milan, futuro Vlahovic: il piano della Fiorentina

Dusan Vlahovic è uno dei principali obiettivi del mercato rossonero. Gianluca Di Marzio ha riportato delle novità sul futuro dell’attaccante serbo

Il Milan ha bisogno di un attaccante di razza in vista della prossima stagione. Mario Mandzukic è molto vicino all’addio ai colori rossoneri dati i sei mesi assolutamente insoddisfacenti. C’erano grandi aspettative sull’attaccante croato ex Juventus, ma l’infortunio e la pessima condizione fisica hanno condizionato la sua esperienza al Milan in maniera evidente.

Zlatan Ibrahimovic ha invece rinnovato il suo contratto in rossonero per un altro anno, ma sappiamo quanto il quasi 40enne non potrà disputare tutte le partite della prossima stagione. I molteplici infortuni rimediati dallo svedese quest’anno ne sono la dimostrazione, e per questo la dirigenza rossonera sta cercando un giovane che possa affiancare ed imparare da Zlatan.

I nomi più caldi sul taccuino di Maldini e Massara non sono molti. Si è tanto parlato di un possibile acquisito di Andrea Belotti dal Torino. Ma anche il profilo di Gianluca Scamacca è uno di quelli che tanto piace al Milan. Negli ultimi giorni, però, il nome più caldo accostato al club rossonero è stato quello di Dusan Vlahovic, il bomber serbo che sta facendo faville con la sua Fiorentina.

Su di lui c’è una concorrenza spietata, dati i numeri e i colpi che sta mostrando in questa seconda metà di stagione. La sua valutazione è attualmente alle stelle. Si è parlato di un valore di mercato che oscilla tra i 40 e i 60 milioni di euro. Cifra attualmente sproposita per le tasche del Milan.

Del futuro di Vlahovic ne ha parlato dagli studi di Sky Sport Gianluca Di Marzio. L’esperto di mercato ha riportato novità interessanti.

Vlahovic, Di Marzio: “Il suo futuro dipende dal progetto della Fiorentina”

Gianluca Di Marzio ha riportato delle novità su quello che potrebbe essere il futuro di Dusan Vlahovic. Questa la dichiarazione del giornalista dagli studi di Sky Sport:

”La Fiorentina vuole tenerlo ancora con sè e rinnovargli il contratto. Anche se fosse oggetto di desiderio di alcuni club, il valore sarebbe comunque molto alto. Non dimentichiamo la scadenza del suo contratto nel 2023, che non è troppo vicina. Molto dipenderà dal progetto tecnico della Viola, io so che con Gattuso e De Zerbi non sono decollate le trattative. Entrambi i tecnici hanno chiesto un restyling molto importante perché hanno idee di calcio differenti rispetto alla rosa che c’è al momento. Juric può essere il prescelto dalla società perché gioca a 3 in difesa e conosce anche molti giocatori della rosa attuale”.