Donnarumma a colloquio coi tifosi: importante rivelazione sul rinnovo

Gigio Donnarumma ancora indeciso sul proprio futuro. Ieri il portiere ha confessato il suo pensiero ai tifosi venuti a Milanello.

Sta facendo molto discutere la notizia del confronto diretto di ieri tra Gianluigi Donnarumma ed una frangia della tifoseria milanista più accesa. Un incontro voluto fortemente dai suddetti tifosi per chiarire alcuni punti riguardanti il futuro del portiere.

A Donnarumma viene contestato il fatto di essere poco chiaro riguardo alla questione rinnovo. Il Milan ad oggi ha fatto intende di aver proposto un nuovo contratto da circa 8 milioni annui (bonus compresi) per cercare di convincere il classe ’99 a non lasciare il club a costo zero.

Nessuna risposta definitiva da parte di Gigio, forse condizionato dal suo agente Mino Raiola. Per questo motivo gli ultras recatisi ieri ai cancelli di Milanello hanno voluto ‘incoraggiare‘ Donnarumma a rinnovare. Altrimenti gli avrebbero chiesto di saltare Juventus-Milan per una questione di decoro.

Nella ricostruzione del fatto da parte del Corriere della Sera si parla di una confessione del portiere ai tifosi. Donnarumma ha ammesso di non aver ancora deciso nulla. Dunque né verso il rifiuto del rinnovo, né in direzione di una prossima firma. Gigio starebbe valutando ancora tutte le opzioni.

C’è dunque da attendere per capire quale sarà il futuro della porta milanista. L’impressione è che Donnarumma voglia aspettare il finale di stagione ed il piazzamento del Milan in classifica prima di prendere una decisione. Molto dipenderà dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League, anche se di offerte concrete per il 22enne ancora non se ne vedono.