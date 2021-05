Inter campione d’Italia: le congratulazioni del Milan

Il Milan si complimenta con l’Inter per la vittoria dello Scudetto, ecco il tweet arrivato proprio in questi minuti

Con il pareggio dell’Atalanta contro il Sassuolo di oggi pomeriggio, l’Inter è aritmeticamente campione d’Italia. I nerazzurri vincono il tricolore per la 19esima volta: superano il Milan, che resta a 18, e sono ad un passo dalla doppia stella sul petto.

Subito dopo l’ufficialità del successo interista, Andrea Agnelli prima e la Juventus poi si sono congratulati coi rivali. “Noi torneremo presto“, ha detto il numero uno bianconero. Più tardi, praticamente in questi minuti, è arrivato anche il tweet di complimenti del Milan, senza troppo entusiasmo: “Congratulazioni all’Inter per la vittoria dello Scudetto“.

Congrats to @Inter on winning the Scudetto

— AC Milan (@acmilan) May 2, 2021