Marino attacca la Juve: “Hanno condizionato l’arbitro Chiffi”

Un Pierpaolo Marino molto nervoso quello intervistato da Sky Sport al termine di Udinese–Juve. Il direttore sportivo friulano, al termine del match, si è presentato ai microfoni con l’aria molto tesa per ciò che è successo in campo nell’intervallo e nei minuti finali di partita.

In particolar modo, l’ex Napoli si è scagliato contro i tesserati della Juve per aver, secondo lui, condizionato l’arbitro Chiffi al termine del primo tempo per una mancata assegnazione del recupero: “C’è stato un condizionamento sull’arbitro Chiffi. A fine priimo tempo, giocatori, dirigenti, allenatori e preparatori hanno assaltato l’arbitro perché non ha dato un minuto di recupero, sembravano aver perso per quel mancato recupero. Poi succede che danno un rigore per una punizione che non c’era, perché è Cuadrado a fare fallo su Stryger Larsen, non l’inverso. Sono nervoso, Chiffi è stato condizionato“.

Udinese-Juve: l’errore di Chiffi

Infatti, dopo il duplice fischio dell’arbitro Chiffi, diversi calciatori della Juve si sono avvicnati a lui e lo hanno accerchiato. A questi poi si è avvicinato anche Fabio Paratici, il direttore sportivo dei bianconeri, sceso in campo proprio per protestare.

Cara @FIGC e cara ⁦@AIA_it⁩, potete spiegarci perchè il dirigente della #Juventus #Paratici scende dalla tribuna per protestare e condizionare gli arbitri come se la SerieA fosse la #Superlega, quindi sua? Forse lo è davvero? Se sì, comunicatelo.

(retwitta se sei d’accordo) pic.twitter.com/dVmwcMKvrp — Paolo Ziliani (@ZZiliani) May 2, 2021

Sicuramente non una bella scena. La Juve ha vinto la partita poi nei minuti finali grazie ad un rigore assegnato sugli sviluppi di un calcio di punizione. Che, secondo il dirigente, non andava fischiato. In effetti, dalle immagini appare evidente che il fallo non c’era.

Da lì è partita poi la rimonta. Ronaldo ha realizzato il penalty. Poco prima del 90esimo, di testa ha segnato il 2-1 e consegnato alla Juve nuove speranze Champions. Rabbia dell’Udinese che, fino a quel momento, aveva fatto una grande partita.