Napoli-Cagliari 1-1, il Milan è terzo: la classifica aggiornata | Foto

Come cambia la classifica di Serie A dopo i match disputatisi alle ore 15.00, Sassuolo-Atalanta e Napoli-Cagliari.

Due match importantissimi, due risultati assolutamente inaspettati. Al MAPEI Stadium di Reggio Emilia termina in parità tra Sassuolo e Atalanta. Un match che si era messo subito bene per i bergamaschi, ma che poi si è complicato con l’espulsione del portiere Gollini.

Gli emiliani riescono a trovare il pareggio con Berardi da calcio di rigore. Le dinamiche possono cambiare al 75’ con l’espulsione del neroverde Marlon e il calcio di rigore assegnato all’Atalanta. Ma Consigli para il tiro di Muriel dal dischetto. Termina così, 1-1 e in parità numerica tra il Sassuolo e la squadra di Gasperini. Un pareggio che proclama l’Inter di Conte campione d’Italia della stagione. Lo scudetto va ai nerazzurri con quattro giornate d’anticipo.

Anche allo Stadio Maradona di Napoli termina in pareggio. Dopo che gli azzurri di Gattuso erano ad un passo dalla vittoria per 1-0 contro il Cagliari (gol di Osimenh), chi ha pensato Nandez a trovare un pareggio preziosissimo al 94’. I sardi portano, quindi, a casa un punto che può contribuire in maniera inevitabile a conquistare la fatidica salvezza.

Due risultati che sorridono al Milan di Pioli. La squadra rossonera può guardare la qualificazione alla prossima Champions League con più speranza. Adesso il Milan è terzo, a pari punti dell’Atalanta seconda. Il Napoli invece occupa il quarto posto a due punti dai rossoneri (67).

Di seguito la classifica aggiornata dopo Napoli-Cagliari e Sassuolo-Atalanta: