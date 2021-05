Calciomercato Milan, il colpo dal Real Madrid può saltare

Lucas Vazquez è stato per tanto tempo accostato al Milan. Il suo contratto con il Real Madrid scadrà a giugno, ma l’ipotesi del rinnovo è sempre più vicina

Il Milan, durante il corso della stagione, pare abbia nutrito un concreto interesse per Lucas Vazquez, ala destra del Real Madrid. Lo spagnolo è un calciatore conosciuto in tutt’Europa, di grande prestigio e classe. Il suo contratto in scadenza il prossimo giugno ha acceso l’attenzione di tante big europee, compreso appunto il Milan. Il club rossonero è alla ricerca di un valido esterno d’attacco destro che possa sostituire Samuel Castillejo.

E ovviamente il nome di Lucas Vazquez ha stimolato i sogni dei tanti tifosi rossoneri. Parliamo di un’ala destra molto atipica, bravo sia nella fase difensiva che offensiva, che non a caso in questa stagione ha spesso giocato da terzino destro. Lucas sa anche destreggiarsi da mezz’ala a centrocampo. Insomma, è un profilo completo, talentuoso e di grande prestigio.

Oltre al Milan, anche altre società di prima fascia, come Bayern Monaco e Paris Saint Germain, hanno seguito Vazquez. Ma adesso sembra si stia delineando uno scenario preciso per il futuro del giocatore del Real Madrid. Il rinnovo col club blancos pare sia vicino.

Dalla Spagna arriva un’indiscrezione rilevante riguardo il futuro di Lucas Vazquez. Il noto tabloid AS.com afferma che molto probabilmente l’ala spagnola rimarrà a Madrid nei prossimi anni.

Se l’ipotesi del suo addio sembrava più probabile sino a qualche settimana fa, adesso le dinamiche si sono modificate. Infatti, Lucas sarebbe stato disposto a cambiare squadra a causa di un mancato aumento del suo ingaggio stagionale. Il 29enne percepisce attualmente 3,5 milioni di euro, uno degli stipendi più poveri della rosa dei blancos. Il Real, inizialmente, aveva proposto al giocatore un rinnovo alla stessa cifra.

In seguito, avrebbe addirittura chiesto la decurtazione del 10% dello stipendio. Un fattore inaccettabile per Lucas Vazquez che, appunto, aveva pensato di lasciare Madrid e cambiare aria.

Adesso le cose sembrano cambiate. Il club di Florentino Perez non vuole perdere una delle sue pedine più affidabili e per questo avrebbe offerto un aumento dell’ingaggio sino a 5 milioni di euro e un prolungamento contrattuale di tre anni. Proposte che sicuramente porteranno Lucas a rimanere a Madrid. Lo spagnolo ha sempre espresso la sua volontà di non voler lasciare i blancos, ma alle giuste condizioni.

Se la notizia fosse reale, il Milan sarà costretto a virare la sua attenzione su altri profili.