Corsa Champions | Tegola Napoli: comunicato ufficiale

Il Napoli, in piena lotta Champions League, con il Milan, deve fare i conti con l’infortunio di Kalidou Koulibaly. Per il forte difensore azzurro la stagione potrebbe essere finita

Non arrivano buone notizie per il Napoli di Gattuso. Gli azzurri perdono per infortunio Kalidou Koulibaly. Il difensore – come riporta il sito ufficiale dei campani – si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Il difensore azzurro ha svolto terapie.

Una brutta tegola per il club di Aurelio De Laurentiis, che non potrà contare sul suo difensore migliore, per le prossime due partite di campionato contro Spezia e Udinese ma non è da escludere che la sua stagione sia finita. La penultima giornata di Serie A, contro la Fiorentina, si giocherà, infatti, solo fra 12 giorni. In quell’occasione il Napoli sarà chiamato a giocare contro la Fiorentina, prima di chiudere con il Verona.

Anche il Milan, chiaramente, è interessato alle sorti del Napoli. Gli azzurri sono in piena corsa per un posto in Champions League. La squadra di Gattuso è attualmente al quinto posto a due punti dai rossoneri di Stefano Pioli.