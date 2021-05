L’Empoli torna in Serie A: prima promossa

L’Empoli la prossima stagione tornerà a giocare contro il Milan. Il club toscano è ufficialmente in Serie A. E’ la prima promossa dalla Serie B

A due giornate dal termine del campionato cadetto, l’Empoli di Dionisi può festeggiare la promozione in Serie A. I toscani, trascinati dai gol di Mancuso, sono matematicamente primi, dopo il poker rifilato al Cosenza e il contemporaneo ko del Lecce.

I salentini sono stati sconfitti al Brianteo dal Monza, per 1 a 0. Un fantastico gol di Barberis su punizione, nel finale del primo tempo, ha dato i tre punti agli uomini di Brocchi e ha fatto scivolare i giallorossi al quarto posto (stessi punti del Mona ma scontri diretti a sfavore). Al secondo, infatti, troviamo la Salernitana, che a tempo scaduto, ha battuto il Pordenone, col rigore di Tutino per 2 a 1. Ci sarà dunque da attendere per capire chi accompagnerà l’Empoli in Serie A.

La Serie B, invece, ha già riabbracciato Parma e Crotone, retrocesse dal massimo campionato.