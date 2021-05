Piqué scherza con Vidal: “Campione? Se giochi contro gli zoppi…”

Il tweet di Arturo Vidal dopo lo scudetto con l’Inter trova la risposta ironica dell’ex compagno di squadra Gerard Piqué.

Tra i vincitori dello Scudetto 2020-2021 nelle fila dell’Inter c’è anche Arturo Vidal. Il cileno ha giocato meno del previsto nella seconda parte di stagione, ma è un calciatore fedelissimo di Antonio Conte, che lo ha voluto in estate a tutti i costi.

Vidal è divenuto uno dei calciatori più vincenti in Europa. L’ex juventino vanta nel proprio palmarès ben 9 titoli nazionali ottenuti con Juventus, Bayern Monaco, Barcellona e ora anche con l’Inter. Senza dimenticare pure le due Coppa America conquistate con il suo Cile.

Sui social è giunta la celebrazione definitiva di Vidal. Il classe ’87 ha pubblicato un post in cui ricorda con un certo orgoglio tutti i titoli e gli scudetti vinti. “Tanti anni, tanti compagni, grandi club e tanti tifosi. Sono grato per tutti coloro che mi hanno accompagnato. Ogni cosa mi ha lasciato tanto da raccontare”.

Muchos años muchos compañeros grandes clubes y muchos hinchas, agradecido de cada uno de quienes me han acompañado en cada logro. Y sé que aún, queda mucha historia que contar… vamos por más 💪💪👑😉🇨🇱🇮🇹🇩🇪🇪🇸🇮🇹⚽️⚽️🏆👌❤️ pic.twitter.com/QOKHN94H2E — Arturo Vidal (@kingarturo23) May 3, 2021

Un messaggio sentito, che ha trovato però una replica ironica d’eccezione. L’ex compagno di squadra Gerard Piqué, che ha condiviso lo spogliatoio di Vidal nel Barcellona, ha voluto prendere in giro il cileno scherzando sulla troppa facilità di certi trionfi.

Questa la risposta di Piqué: “Se giochi contro gli zoppi…E la Champions a quando?“. In pratica il difensore spagnolo sfotte l’ex compagno per aver vinto solo titoli nazionali da favorito, mentre alla bacheca di Vidal manca ancora la coppa più prestigiosa.

I due si sono scontrati in una finalissima di Champions nel 2015: la Juventus di Vidal fu però sconfitta per 3-1 dal Barcellona di Piqué. Il quale dunque vanta alcuni titoli internazionali prestigiosi che il centrocampista dell’Inter non ha ancora raggiunto.