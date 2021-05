Hakimi esulta come Theo Hernandez su Instagram: non è uno sfottò | Foto

Hakimi su Instagram ha pubblicato la foto di un’esultanza ‘alla Theo Hernandez’ per festeggiare lo Scudetto dell’Inter. Nessuna presa in giro. C’è una spiegazione.

In questi giorni è grande festa in casa Inter per la conquista del diciannovesimo Scudetto nella storia del club. Dirigenti, allenatore, squadra e tifosi al settimo cielo per il trionfo nella Serie A 2020/2021.

I giocatori stanno pubblicando foto e video sui social per mostrare la loro felicità per il traguardo raggiunto. Tra questi anche Achraf Hakimi, che sul suo profilo ufficiale Instagram ha anche pubblicato una storia nella quale lo si vede in posa vicino al disegno dello Scudetto e con un’esultanza particolare.

Hakimi mima una telefonata, cosa già fatta quando ha segnato nella vittoria dell’Inter contro lo Spezia a San Siro. Allora spiegò così l’esultanza: “È una cosa che facciamo con gli amici, per scherzare su una canzone che ci piace“.

Qualcuno più “malizioso”, dopo aver visto la foto del terzino nerazzurro, ha pensato che si trattasse di uno sfottò nei confronti di Theo Hernandez. Infatti, più volte il laterale del Milan ha esultato in quella maniera per festeggiare una rete segnata.

Tuttavia, considerando anche il buon rapporto tra i due giocatori che si erano conosciuti ai tempi del Real Madrid, non si dovrebbe trattare di una presa in giro verso Theo Hernandez. Come spiegato nel post-partita di Inter-Spezia, il gesto di Hakimi riguarda una cosa tra amici legata a una canzone.