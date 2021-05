Thiago Silva, seconda finale di Champions consecutiva

Thiago Silva, in campo stasera in Chelsea-Real Madrid, ha conquistato la seconda finale di Champions League consecutiva

Il Chelsea ha battuto il Real Madrid 2-0 stasera ed è in finale di Champions. Gioia immensa per Thomas Tuchel, esoneato dal Psg a dicembre e scelto da Abramovich per la rinascita dei Blues. Operazione pienamente riuscita, visto che il tedesco ha stravolto la squadra e l’ha trascinata fino a questo fantastico traguardo. La finale si giocherà a fine maggio, a Istanbul, contro il Manchester City.

La curiosità è che per Tuchel è la seconda finale di Champions consecutiva: lo scorso anno, ad agosto, era in finale con il Psg contro il Bayern Monaco (sconfitto 1-0). Con lui, nella squadra francese, c’era in difesa Thiago Silva. E il difensore oggi è proprio al Chelsea e anche stasera ha fatto una prestazione di altissimo livello. Anche per l’ex Milan quindi è la seconda Champions di fila. Il suo legame coi rossoneri è tanto, troppo forte; ed è inevitabile che buona parte del pubblico milanista farà il tifo per lui.