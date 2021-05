Calciomercato Milan, De Paul in città | FOTO

Rodrigo de Paul a Milano. Il centrocampista argentino – accostato con forza al Milan, negli ultimi giorni – è stato a Milano, cenando al ristorante di Javier Zanetti. Tifosi dell’Inter scatenati

Rodrigo De Paul sarà uno dei protagonisti della prossima sessione di calciomercato. L’argentino sta vivendo l’ennesima stagione positiva con la maglia dell’Udinese: con Gotti il calciatore è diventato davvero un centrocampista totale, finendo inevitabilmente nel mirino dei grandi club italiani.

I numeri del calciatore classe 1994 di Sarandi sono di quelli importanti: i gol messi a segno in 32 partite di Serie A sono stati fin qui otto; sono dieci, invece, gli assist vincenti. Ha ancora quattro partite a disposizione per migliorare il bottino, prima di pensare al futuro e al calciomercato.

In questi giorni il nome di Rodrigo De Paul è tornato prepotentemente in orbita Milan: si è parlato anche di un’offerta pronta per l’Udinese, con i rossoneri intenzionati a inserire nella trattativa i cartellini di Brescianini, Pobega e Hauge per abbassare le alte richieste dei friulani, che vorrebbero ben 40 milioni di euro.

L’interesse del Milan per De Paul, però, non certo nuovo. Vi abbiamo raccontato di diversi incontri tra il suo vecchio entourage e la dirigenza rossonera a Casa Milan. Oggi le cose però sono un po’ cambiate, anche perché De Paul è adesso gestito da Mino Raiola.

De Paul piace parecchio al Milan ma è anche nel mirino di Inter e Juventus. Non sarà dunque facile portarlo a vestire il rossonero.

De Paul a Milano

Nel frattempo si registra la presenza a Milano di Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino è stato al ristorante del connazionale e vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti. Una notizia che chiaramente ha davvero fatto scatenare tutti i tifosi nerazzurri, che sognano l’acquisto del giocatore.

Acquisto che secondo il giornalista Agresti, intervenuto sul canale Twitch di Juventibus, sarebbe stato davvero ad un passo, durante il mercato di gennaio: “Se non ci fossero stati problemi di soldi sarebbe già andato in nerazzurro”.