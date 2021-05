Juventus-Milan, arbitra Valeri – I precedenti

Sarà Paolo Valeri ad arbitrare lo scontro diretto Juventus-Milan, match valido per la 35° giornata di Serie A

L’AIA ha designato le squadre arbitrali per i match della 35° giornata di Serie A. Per Juventus-Milan, partita in programma domenica 9 maggio alle ore 20.45, ci sarà Paolo Valeri ad arbitrare sul campo.

Il fischietto della sezione di Roma sarà accompagnato dagli assistenti Giallatini e Peretti. Gli addetti al VAR saranno Calvarese e Paganessi, mentre il quarto uomo sarà Sacchi.

Juventus-Milan, la squadra arbitrale:

Arbitro: Valeri

Assistenti: Giallatina – Peretti

IV uomo: Sacchi

VAR: Calvarese

AVAR: Paganessi

I precedenti di Valeri con il Milan

Nelle ultime 33 partite del Milan arbitrate da Paolo Valeri sono stati 13 i cartellini rossi per la squadra rossonera. In tema Juventus-Milan, il fischietto romano ha espulso nell’andata della semifinale di Coppa Italia 2019/2020 Theo Hernandez.

Mentre in questa stagione, Valeri ha dato un cartellino rosso a Gianluigi Donnarumma in panchina nella partita di Coppa Italia 2020-21 contro il Torino. Il portiere ha di fatto saltato il quarto di finale contro l’Inter, match nel quale è stato espulso dallo stesso Valeri anche Ibrahimovic.