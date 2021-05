Milan, conferme sulla prima maglia 2021/2022 | FOTO

Nuove foto che confermano come sarà la maglia casalinga del Milan nella stagione 2021/2022. Svelata anche quella che indosserà il portiere.

L’attuale stagione calcistica volge verso il termine e circolano indiscrezioni sulle maglie delle squadre per quella 2021/2022. In questi giorni sono emerse diverse foto di come saranno le divise del Milan.

Nelle ultime ore il noto portale Footyheadline.com ha rivelato come saranno le maglie casalinghe della squadra. Ci saranno le consuete strisce rosse e nere, ma queste ultime avranno diversa dimensione. Ci sarà una striscia nera centrale più larga, mentre le altre saranno uguali simmetricamente a due a due in ampiezza.

Ovviamente sul petto compariranno i loghi del club e della Puma, più in basso quello di Fly Emirates. Sul retro all’altezza del collo è posizionata la scritta “Sempre Milan” in rosso e bianco.

A seconda dell’avversario, i pantaloncini potranno essere totalmente neri e i calzettoni neri con strisce rosse orizzontali; oppure completamente bianchi e i calzettoni bianchi con strisce rosse orizzontali. Sui calzettoni presente anche la scritta ACM.

Per quanto riguarda la maglia del portiere 2021/2022, essa sarà giallo fosforescente con delle strisce sfumate che riprendono un po’ il tema delle divise dei giocatori di movimento.

Di seguito le foto pubblicate da Footyheadlines.com.