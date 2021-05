Milan, gruppo al completo per Pioli: i dubbi di formazione

Stefano Pioli e la sua squadra stanno preparando a Milanello la sfida contro la Juventus. Il gruppo si è allenato al mattino: tutti i giocatori, ad oggi, sono a disposizioni. I dubbi di formazione sono legati soprattutto a Rebic

Ancora una giornata positiva a Milanello. Il gruppo, guidato da Stefano Pioli, si è allenato al mattino al gran completo. Ad oggi per la delicatissima sfida di Torino, contro la Juventus, che vale tantissimo in ottica Champions League, tutti i calciatori sono a disposizione del mister.

La squadra si è allenata, anche stavolta, davanti gli occhi attenti della dirigenza: erano presenti a Milanello Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Allenamento mattutino iniziato in palestra, con l’attivazione muscolare che ha preceduto il lavoro sul campo – il ribassato alle spalle degli spogliatoi – dove il gruppo ha iniziato con alcuni esercizi atletici, focalizzati sulla rapidità; a seguire serie di torelli a tema, che hanno preceduto il via alla fase tattica odierna. La sessione si è conclusa con la consueta partitella su campo ridotto. Domani la squadra si ritroverà per un altro allenamento al mattino.

Le scelte di Pioli

Ad oggi il dubbio più grande di formazione per il Milan è legato all’attaccante esterno, che completerà la trequarti con Hakan Calhanoglu e Alexi Saelemaekers. Si giocano una maglia da titolare Ante Rebic e Rafael Leao: alla fine a spuntarla dovrebbe essere il croato, che sabato scorso ha iniziato dalla panchina. Il portoghese è considerato un’arma importante da giocare a partita in corso.

Il resto della formazione vedrà Donnarumma tra i pali, nonostante le insistenti voci di calciomercato. Il portiere avrà davanti a se una linea difensiva a quattro composta da Davide Calabria e Theo Hernandez sugli esterni. Al centro Simon Kjaer è pronto a riprendersi una maglia da titolare, al fianco di Romagnoli, che appare in vantaggio su Fikayo Tomori.

A centrocampo, nessun dubbio, con Franck Kessie che giocherà insieme a Ismael Bennacer. L’algerino, che non ha fornito la sua miglior prestazione con il Benevento, rischiando anche l’espulsione, dovrebbe essere preferito a Sandro Tonali. In avanti chiaramente Zlatan Ibrahimovic, che non veder l’ora di sfidare Cristiano Ronaldo e portare il Milan in Champions League