Milan, scout rossoneri sul talento portoghese | Piace a Mourinho

Secondo le ultime indiscrezioni, gli scout rossoneri seguono da vicino un giovane attaccante portoghese. È considerato un predestinato, e la concorrenza per lui è molto forte

Il Milan è a caccia di un nuovo centravanti per la prossima stagione. Con Mario Mandzukic quasi sicuramente fuori dai piani, date le deludenti prestazioni e il poco impiego in campo, la società mira ad acquisire un attaccante giovane ma di qualità.

L’obiettivo è quello di affiancare ad Ibrahimovic, che ha rinnovato col Milan per un altro anno, una punta che possa accumulare esperienza per poi ereditare dallo svedese il posto da titolare.

Sono tanti i nomi in orbita Milan. Quelli più quotati ed accreditati sono Vlahovic, Belotti e Scamacca. Tutti e tre giocatori militanti in Serie A. Ma il club rossonero non ha mai dispensato da sorprese, per questo motivo il nuovo centravanti del Milan potrebbe essere un profilo poco conosciuto ma con grandi margini di crescita.

Secondo alcune voci di mercato, l’area scouting rossonera starebbe seguendo un giovane attaccante portoghese che gioca nello Sporting Lisbona. Sta facendo così bene nella Primeira Liga che diversi top club d’Europa sono sulle sue tracce. E soprattutto, attenzione alla Roma, che con il lusitano Mourinho in panchina avrebbe già puntato il giovane attaccante per la prossima stagione.

Tiago Tomas, 18 anni e una clausola rescissoria di 60 milioni

Considerato un predestinato del calcio europeo, Tiago Tomas sta attirando a sè i riflettori delle big del continente. È un classe 2002, soltanto 18 anni, e in questa stagione ha già vinto il campionato da titolare con il suo Sporting Lisbona.

Non sono un caso le sue 29 presenze in Primeira Liga, con 3 gol e 2 assist realizzati. Ciò che più ha stupito di Tomas è la sua intelligenza tattica e la stupefacente tecnica palla al piede. Inoltre è un attaccante molto veloce, capace di giocare sia da prima punta ma anche da esterno d’attacco all’occorrenza.

Su di lui vige una clausola rescissoria di 60 milioni euro e un contratto in scadenza nel 2025: lo Sporting Lisbona ha voluto blindarlo quando giravano voci su un concreto interesse del Bayern Monaco. Adesso la concorrenza non è di certo diminuita, anzi.

C’è la fila per il giovane portoghese. Arsenal e Roma sembrano le più agguerrite per accaparrarsi Tiago Tomas, ma come dicevamo il suo profilo è stato seguito da vicino da alcuni scout rossoneri.

Certo è che serviranno 60 milioni di euro per scipparlo allo Sporting. Il Milan ha bisogno di entrate sostanziose per permettersi un tale colpo.